Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü’nü hedef alan yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün emniyet içerisine sızma, personel devşirme, personeli kodlama ve örgütsel bağlılıklarını takip etme faaliyetlerinde görev aldığı belirlenen “emniyet mahrem sorumlusu” 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 12’si yakalanarak gözaltına alınırken, 11 şüphelinin yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Firari şüpheliler hakkında yakalama emri çıkarılması için işlem başlatılacağı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü yapılanmasına yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Soruşturma dosyasına göre örgüt, emniyet teşkilatını hedef alarak uzun yıllara yayılan sistematik bir yapı kurdu.
GÜVENLİK BİRİMLERİNE SIZMA FAALİYETİ
Soruşturma kapsamında, örgütün emniyet personelini kendi iç yapılanması doğrultusunda kodladığı, kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını düzenli olarak takip edip kayıt altına aldığı belirlendi. Bu faaliyetlerin, örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirilen kişiler aracılığıyla yürütüldüğü tespit edildi.
6 FETÖ'CÜ HALEN KAMU KURUM VE KURUŞLARDA AKTİF
Yapılan son çalışmalarla, şüphelilerin bir kısmının FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkarıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 6'sının halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak görev yaptığı bildirildi. Şüphelilerin aynı zamanda örgüt mensubu polislerin eşlerini de örgütsel olarak takip ettikleri belirlendi.
12 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, 23 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. 11 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, bu kişiler hakkında yakalama emri çıkarılması için talepte bulunulacağı öğrenildi.