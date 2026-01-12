Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü yapılanmasına yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Soruşturma dosyasına göre örgüt, emniyet teşkilatını hedef alarak uzun yıllara yayılan sistematik bir yapı kurdu.

GÜVENLİK BİRİMLERİNE SIZMA FAALİYETİ

Soruşturma kapsamında, örgütün emniyet personelini kendi iç yapılanması doğrultusunda kodladığı, kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını düzenli olarak takip edip kayıt altına aldığı belirlendi. Bu faaliyetlerin, örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirilen kişiler aracılığıyla yürütüldüğü tespit edildi.

6 FETÖ'CÜ HALEN KAMU KURUM VE KURUŞLARDA AKTİF

Yapılan son çalışmalarla, şüphelilerin bir kısmının FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkarıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 6'sının halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak görev yaptığı bildirildi. Şüphelilerin aynı zamanda örgüt mensubu polislerin eşlerini de örgütsel olarak takip ettikleri belirlendi.

12 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, 23 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. 11 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, bu kişiler hakkında yakalama emri çıkarılması için talepte bulunulacağı öğrenildi.