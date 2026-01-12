Bebek Otel’in sahibi üç maymunu oynadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkan ve geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve otelin işletmecisi Burak Altunbulak'ın da arasında olduğu 19 kişi tutuklandı. 2026 yılının ilk günlerinde Bebek Otel'e gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu maddeler ve çeşitli aparatlar ele geçirilmişti. Ünlü isimlerin otele farklı isimlerle kayıtlarının yapıldığı, gruplar halinde üst katlardaki VIP bölümlere çıktıkları ve uyuşturucu kullandıkları saptandı. Ayrıca otele giriş yapan müşterilerin üstünün aranmadığı, herhangi bir X-ray cihazının olmadığı, müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edildi.

Tutuklanan Yıldırım savcılıktaki ifadesinde, "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" diyerek 3 maymunu oynadı. Ünlü isimlerin farklı isimlerle otele kayıt açtırılmasıyla ilgili Yıldırım, "Benim otelimde kimse bilgim olmadan başka kimlikle konaklayamaz. Bununla ilgili bir duyumum olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim" savunmasında bulundu.

"KİM ATTI BİLMİYORUM"

Yıldırım, 27 Aralık 2025 tarihinde yapılan aramada restoranda bulunan uyuşturucu maddeler (7,24 gram ve 0,66 gramlık paketler, şırınga vb.) sorulduğunda; bu maddelerin kimler tarafından atıldığını bilmediğini, kendisinin uyuşturucu kullanımını kolaylaştıracak bir imkân sağlamadığını öne sürdü.

'EVRAK EKSİK' DİYE AÇILMIŞ

Otelin 1 ay kapatma kararına rağmen yeniden nasıl açıldığı da sorulan Yıldırım, "Mühürlenme tutanağı geldiğinde avukatım idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurulması kararı talep etti. Ertesi gün de mahkeme evrakların eksik olduğunu belirterek yürütmenin durdurulması kararı verdi" diye konuştu. Her hafta otele gittiği bilinmesine rağmen Yıldırım ifadesinde, oraya yılda sadece 2-3 kez gittiğini iddia etti.