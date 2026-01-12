Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, ziyaretinden görüntüler paylaşarak, "Türk Müziği'ne yürekten bağlı nice evladımız için ilham, umut ve istikamet olmaya devam etmesini diliyorum. Palet Türk Müziği İlkokulu'nun, Türk Müziği'ne yürekten bağlı nice evladımız için ilham, umut ve istikamet olmaya devam etmesini diliyorum. Geleneği yaşatan, geleceği yeşerten bu güzel emek, gönülden gönüle çoğalsın" ifadelerini kullandı.