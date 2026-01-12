CHP’li belediyede rüşvet suçlaması

CHP'li Bakırköy Belediye Meclisi, Ocak ayının son toplantısında bu kez siyasi tartışmaların da ötesine geçen bir skandala sahne oldu. Meclisi izlemeye gelen Asuman İlek isimli kadın vatandaş, toplantı sırasında ayağa kalkarak arkadaşına ait bir otelden rüşvet alındığını, o anların kameralarla tespit edildiğini, otelin önünde zabıtaların bekletildiğini ve tüm belediye yetkililerinin bu durumu bilmelerine rağmen sessiz kaldığını iddia etti. İlek, söz konusu otelin bu süreçten sonra satışa çıkarıldığını öne sürerek CHP'li meclis üyelerine tepki gösterdi. İlek, kendisine baskı ve zor kullanıldığını iddia etti. Buna karşın, kimseden şikayetçi olmayan kadın, tutanak sonrası meclis binasından ayrıldı. AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Fatinoğlu, söz konusu iddiaların CHP'li bir isim tarafından dile getirildiğini belirterek iddiaların mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi.