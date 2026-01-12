İhale dosyasında yolsuzluk notu

İçişleri Bakanlığı müfettişleri 2021'de CHP'li Kuşadası Belediyesinin usulsüz iptal ettiği ihaleyi incelerken bir not ele geçirdi. Uyarı niteliğinde olan başkana yazılan not üzerine adrese teslim ihale gerçekleştirilemeyince ihalenin iptal edildiği ortaya çıktı. Müfettiş raporunda ihalenin iptal edilmesinden komisyondaki 6 kişi ile Başkan Ömer Günel sorumlu tutuldu. Soruşturmanın rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunu kapsamında Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

ÖMER GÜNEL DE SORUMLU

İçişleri Bakanlığı müfettişleri CHP'li Kuşadası Belediyesi tarafından 2021'de gerçekleştirilen 'Güvercin Masa Halkla İlişkiler ve İletişim Süreç Yönetimi, Personel Eğitimleri Hizmeti' ihalesini inceledi. İhaleye katılan FSM Temizlik 2 milyon 365 bin lira, Avrasya Sosyal Hizmetler 2 milyon 449 bin lira, Kare Kurumsal 2 milyon 700 bin lira, Ceren Tanıtım Organizasyon 2 milyon 765 bin lira, Dekon Kongre ise 3 milyon 195 bin lira teklif verdi. Kuşadası Belediyesi teknik şartnameyi bahane ederek ihaleyi sürpriz şekilde iptal etti.

İhalenin iptal edilmeden önce İhale Komisyonu Başkanı Tayfun Alan'ın 'Sayın Başkanım' hitabıyla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e hitaben bir not bıraktığı belirlendi. Notta Ceren Tanıtım firmasından daha düşük teklif veren 3 firmanın devre dışı bırakılması durumunda 'ihaleye fesat karıştırma' suçunun işlenebileceği vurgulandı. Adrese teslim olarak Ceren Tanıtıma verilemeyen ihale iptal edildi.

Müfettiş raporunda ihalenin iptal edilmesinden komisyondaki 6 kişi ile Başkan Ömer Günel'i sorumlu tuttu. Soruşturmanın rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunu kapsamında Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği ifade edildi.