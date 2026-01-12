Şoförlükle başladı huzur hakkına uzandı

Yerel seçimlerden bu yana CHP yönetiminde olan Manisa'da sular durulmuyor. Parti içerisindeki kayırmacılık ve torpil furyası, bu kez kentteki fotoğrafçılık sektörünü vurdu. CHP'li yerel yöneticilerin, Yunusemre ilçesinde belediyeye bağlı tüm nikah ve düğün fotoğrafçılığı işlerini ihalesiz olarak CHP üyesi Halil Çakıcı'ya bağladığı aktarıldı. Çakıcı'nın buna ek olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şoför kadrosuna alındığı, CHP Manisa İl Başkanlığı'nın fotoğrafçılığını yaptığı, Yunusemre Belediye Spor Kulübü bünyesinde denetim kurulu başkanlığına getirildiği ve tüm bu görevler için de ayrı ayrı ek ücretler aldığı öne sürülüyor.

VAHİM İDDİALAR

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Yunusemre Belediyesi personeli tarafından tüm düğün ve nikah fotoğrafçılığı işleri yalnızca Çakıcı'ya yönlendiriliyor, başka fotoğrafçılara ise müsaade edilmiyor. Bu kapsamda belediye kadrolarındaki bazı şahıslara 'yasa dışı komisyon' verildiği de iddialar arasında yer alıyor. Yerel seçimler öncesi standart seviyede geliri olduğu aktarılan Çakıcı'nın, seçimlerin ardından son model lüks araçlarla görülmesi ilçede büyük rahatsızlık yarattı. Fotoğrafçılık sektöründeki tekelleşme, yerel esnafı da bitirme noktasına geldi. Bu alanda faaliyet yürüten diğer işletmelerin CHP yönetimi sonrası müşteri kaybı yüzde 50'e dayandı. Çevre ilçelerle birlikte bölge genelindeki 30'a yakın fotoğrafçının dükkanını kapatma aşamasına geldiği ve mali krizle boğuştuğu bildirildi.

Bu süreçte CİMER'e ve Yunusemre Belediyesi'ne de şikâyet üstüne şikâyet geldiği öğrenildi. Bazı CHP'lilerin ise partinin yerel yöneticilerine söz konusu rahatsızlığı ilettiği ancak bunun karşılığında "Suyu bulandırmayın" şeklinde skandal yanıtlarla susturulduğu ortaya çıktı.