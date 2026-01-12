Türk savaş gemileri Burgaz Limanı’nı ziyaret etti

Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, gemileri ziyaret ederek, mürettebatın Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri ile ilgili çalışmaları konusunda bilgi aldı.

Umuryeri'den 10 Ocak'ta ayrılan gemiler, Burgaz'da bulunan Rumen mayın avlama gemisi ROS Ion Ghiculescu (M-270) ve Bulgar mayın tarama gemisi BGS Priboy (M-63) ile birlikte, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi ve birlikte eğitimler yapılması maksadıyla görevlerine başladı.