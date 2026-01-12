Türkiye'ye görünmez tehdit: Dijital abluka
Türkiye’ye yönelik dijital kuşatma tartışmaları yeniden gündemde. X, Meta, Google ve TikTok gibi küresel dijital platformların artan etkisi “dijital abluka” iddialarını güçlendirirken, reklam pastasının hızla yabancı platformlara kayması dikkat çekiyor. Uzmanlar, Türkiye’de hâlâ en etkili kitle iletişim aracı televizyon olsa da dijital devlerin ekonomik ve algısal etkisinin her geçen gün arttığına işaret ediyor.
İşgalin dijital hali Türkiye'yi de açık açık tehdit ediyor. Öyle ki, reklam pastasındaki Batı ambargosu, riskin boyutunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Başta RTÜK olmak üzere birçok kurumun yapmış olduğu araştırmaya göre televizyon Türkiye'de en etkili mecra…
Dijital platformlarda izlenen içeriklerin yaklaşık yüzde 50'si yine televizyon kanallarının ürettiği programlardan oluşuyor. Türkiye'de televizyon baş köşedeyken, reklam yatırımlarının büyük bölümünün META, X, Google ve TikTok gibi yabancı sahipli dijital platformlara yönelmesinin temel nedeni komisyon oranları…
YouTube Disney Netflix Türkiye'yi kuşatıyor mu? Dijital tekelleşme tehlikesi! |Video
"TÜRK TELEVİZYONLARI İÇİN DE RİSK GİDEREK BÜYÜYOR"
Dijital platformların reklam ajanslarına verdiği komisyon oranı yüzde 30'dan fazlayken, televizyonlarınki ise yüzde 7 seviyesinde kalıyor. Bu durumla birlikte yüksek komisyon alan ajanslar ile medya planlamacıları, reklam verenleri televizyon yerine dijital platformlara yönlendiriyor. Reklam gelirleri, içerik üretimi yapan ve Türkiye'de yatırım sağlayan yerli medya kuruluşlarından koparılırken, Türk televizyonları için de risk giderek büyüyor.
2024 yılında Türkiye'deki toplam 213 milyar liralık reklam harcamasının ezici çoğunluğu 158 milyar lira ile yurt dışı merkezli Batılı dijital platformlara aktı.
Televizyonlarsa bu pastadan yalnızca 38 milyar liralık pay alabildi. Geriye kalan 17 milyar liralık sınırlı bütçe ise yazılı basın, açık hava, radyo ve sinema gibi mecralar arasında paylaşıldı.