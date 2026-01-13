81 şüpheli gözaltında

FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonundaki çalışmalar ile gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerdeki bilgiler doğrultusunda düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize olmak üzere 16 ilde operasyon düzenlendi. 81 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu, FETÖ'nün "Emniyet Mahrem Yapılanması"nda sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, örgütün kendi içerisinde oluşturduğu mahrem yapı içerisinde hiyerarşiye göre hareket ettikleri saptandı. Milletin birlik ve beraberliğine, devletin bütünlüğüne, vatandaşların huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.