  • ABB eski Başkanı Melih Gökçek AHaber’e konuştu: Mansur Yavaş Büyükşehir’e küçük geliyor, o bir kasaba belediye başkanı!

SON DAKİKA… Artan su kesintileri, bitmek bilmeyen trafik çilesi… CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, başkenti adeta kaosa sürükledi. AHaber’e özel açıklamalarda bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, mevcut yönetimi çok sert sözlerle eleştirdi. Yaşanan sorunların temelinde “yönetim zafiyeti ve liyakat eksikliği” olduğunu belirten Gökçek, Mansur Yavaş için "Büyükşehir'e küçük geliyor, o bir kasaba belediye başkanı" dedi.

SON DAKİKA… CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi başkenti adeta kaosa sürükledi. Artan su kesintileri, bitmek bilmeyen trafik çilesi vatandaşı canından bezdirdi. Mansur Yavaş yönetimine tepkiler büyürken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yaşanan bu kaosu A Haber'e verdiği özel röportajda başkentte yaşanan krize değindi. Ankara'nın bir "yönetim zafiyeti" ile karşı karşıya olduğunu belirten Gökçek, şunları söyledi:

"7 YILDA 11 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DEĞİŞTİ"

Düşünebiliyor musunuz Mansur Yavaş göreve geleli 7 sene oluyor, tam 11 tane Genel Müdür muavini değiştirdi. Yani konuya vakıf olmayan insanlar devamlı olarak burada yer alınca bu sorunlar da bu hale geldi. Vasıfsız, bilgisiz, çapsız bir ekip Ankara'yı bu hale getirdi.

"KAYNAKLARI YOK ETTİLER"

Bakın Kesikköprü'den senelerden beri su gelebilme imkanı var. Şimdi sadece son 2 sene içerisinde günde 200 metreküp su vermiş olsaydı, şu anda Çamlıdere barajında 130 milyon metreküp su biriktirebilirdi. Bunu yapmadı. Yani Çamlıdere kaynaklarını yok etti. Şu anda Ankara'daki susuzluğun hiç tartışmasız tek nedeni Mansur Yavaş ve ekibidir.

"60 MİLYONA BİR BARAJ YAPSAYDIN BU SIKINTI GİDERDİ"

Polatlı'yı 549 milyon liraya ihale etti, 2 buçuk milyar para ödedi. Halbuki o 2 buçuk milyara bir baraj yapsaydı, 60 milyon dolar demektir bu. Ben 40 milyon dolara Kavşakkaya barajını yaptım. Sen de 60 milyon dolara bir baraj yapsaydın bu sıkıntılar giderdi.

"MANSUR YAVAŞ BÜYÜKŞEHİR'E KÜÇÜK GELİYOR"

Ben son 5 sene içerisinde her sene 811 km 4 şeritli yol yaptım ve Ankara'nın merkezlerini çoğalttım. Trafik sıkışıklığı otomatikman ortadan kalktı. Ama Mansur Yavaş diyor ki, 'yeni yol açmakla trafik sorunu çözülmez'. Adamın zihniyeti bu. Sen yeni yol açmıyorsun, bu işi bilmiyorsun. Çapsızsın! Mansur Yavaş görevde kaldığı sürece bu işin çözülme şansı sıfır. Bir Büyükşehir'e küçük geliyor. Bir kasaba Belediye Başkanı... Bu işi çözmesi mümkün değil.

"BİR KAHVEYE DAVET ET ANLATAYIM DEDİM, ETMEDİ"

Bu işin formülü var, bir sene daha idare edebilirsiniz. Bir kahveye davet et sana anlatayım dedim, etmedi.