ABB eski Başkanı Melih Gökçek AHaber’e konuştu: Mansur Yavaş Büyükşehir’e küçük geliyor, o bir kasaba belediye başkanı!

"60 MİLYONA BİR BARAJ YAPSAYDIN BU SIKINTI GİDERDİ" Polatlı'yı 549 milyon liraya ihale etti, 2 buçuk milyar para ödedi. Halbuki o 2 buçuk milyara bir baraj yapsaydı, 60 milyon dolar demektir bu. Ben 40 milyon dolara Kavşakkaya barajını yaptım. Sen de 60 milyon dolara bir baraj yapsaydın bu sıkıntılar giderdi.

"MANSUR YAVAŞ BÜYÜKŞEHİR'E KÜÇÜK GELİYOR" Ben son 5 sene içerisinde her sene 811 km 4 şeritli yol yaptım ve Ankara'nın merkezlerini çoğalttım. Trafik sıkışıklığı otomatikman ortadan kalktı. Ama Mansur Yavaş diyor ki, 'yeni yol açmakla trafik sorunu çözülmez'. Adamın zihniyeti bu. Sen yeni yol açmıyorsun, bu işi bilmiyorsun. Çapsızsın! Mansur Yavaş görevde kaldığı sürece bu işin çözülme şansı sıfır. Bir Büyükşehir'e küçük geliyor. Bir kasaba Belediye Başkanı... Bu işi çözmesi mümkün değil.