ABB eski Başkanı Melih Gökçek AHaber’e konuştu: Mansur Yavaş Büyükşehir’e küçük geliyor, o bir kasaba belediye başkanı!
SON DAKİKA… Artan su kesintileri, bitmek bilmeyen trafik çilesi… CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, başkenti adeta kaosa sürükledi. AHaber’e özel açıklamalarda bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, mevcut yönetimi çok sert sözlerle eleştirdi. Yaşanan sorunların temelinde “yönetim zafiyeti ve liyakat eksikliği” olduğunu belirten Gökçek, Mansur Yavaş için "Büyükşehir'e küçük geliyor, o bir kasaba belediye başkanı" dedi.
SON DAKİKA… CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi başkenti adeta kaosa sürükledi. Artan su kesintileri, bitmek bilmeyen trafik çilesi vatandaşı canından bezdirdi. Mansur Yavaş yönetimine tepkiler büyürken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yaşanan bu kaosu A Haber'e verdiği özel röportajda başkentte yaşanan krize değindi. Ankara'nın bir "yönetim zafiyeti" ile karşı karşıya olduğunu belirten Gökçek, şunları söyledi:
"7 YILDA 11 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DEĞİŞTİ"
Düşünebiliyor musunuz Mansur Yavaş göreve geleli 7 sene oluyor, tam 11 tane Genel Müdür muavini değiştirdi. Yani konuya vakıf olmayan insanlar devamlı olarak burada yer alınca bu sorunlar da bu hale geldi. Vasıfsız, bilgisiz, çapsız bir ekip Ankara'yı bu hale getirdi.
"KAYNAKLARI YOK ETTİLER"
Bakın Kesikköprü'den senelerden beri su gelebilme imkanı var. Şimdi sadece son 2 sene içerisinde günde 200 metreküp su vermiş olsaydı, şu anda Çamlıdere barajında 130 milyon metreküp su biriktirebilirdi. Bunu yapmadı. Yani Çamlıdere kaynaklarını yok etti. Şu anda Ankara'daki susuzluğun hiç tartışmasız tek nedeni Mansur Yavaş ve ekibidir.