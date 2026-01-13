Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Arakçi ve Tom Barrack ile görüştü

Son Dakika Haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüşen Fidan, daha sonra ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti. Ayrıca Bakan Fidan, yurt dışı seyahatleri kapsamında yarın BAE'ye gidecek.