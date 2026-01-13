Haberler

Bakan Yelikaya, Ekvador İçişleri Bakanı ile bir araya geldi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekvador İçişleri Bakanı John Reimberg Oviedo ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, başta terör olmak üzere organize suç örgütleri ile narkotik suçlarla mücadele ve kolluk eğitimleri olmak üzere güvenlik alanında bakanlıklar arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 18:36

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Ekvador İçişleri Bakanı Oviedo ve heyeti ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, başta terör olmak üzere organize suç örgütleri ile narkotik suçlarla mücadele ve kolluk eğitimleri olmak üzere güvenlik alanında bakanlıklar arasındaki işbirliği konularını değerlendirdiklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti: