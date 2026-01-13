Düzceli dedelerden Başkan’a helallik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde Düzce'den kendisini ziyarete gelen 1926 doğumlu değirmenci Necati Yılmaz ile 1930 doğumlu imam Recep Taşkın'la bir araya geldi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in aracılığıyla gerçekleşen görüşmede Erdoğan, kendisini alnından öperek 'Sana helal olsun evlat' diyen dedelerle yakından ilgilendi, hâl ve hatırlarını sordu. Başkan Erdoğan, günün anısına Yılmaz ve Taşkın'a baston hediye etti.