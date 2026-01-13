İmamoğlu’nun jet ekibine tutuklama

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Klein adlı gece kulübünün işletmecisi Burak Fahri Yön, mesul müdür Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, ve Ceren Alper tutuklama talebiyle, sunucu Nilüfer Batur Tokgöz ve şarkıcı Selen Görgüzel ise adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

Maslak'ta bulunun Klein Phonix isimli gece kulübüne 02.30 sıralarında yapılan baskında, 14 adet uyuşturucu madde içerikli hap, 8 adet paketlenmiş kokain maddesi ve 2 adet TSH olarak bilinen likit esrar ele geçirilmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

Şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklandı. Şüphelilerden Yön, Tokgöz ile Görgüzel ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.