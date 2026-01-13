İran uyarısı: Dış müdahale krize yol açar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu: Biz komşumuz İran'da bir kaosun çıkmasını asla arzu etmeyiz. Tabii burada İran toplumunda ve devlet hayatında bazı sorunlar olduğunu yok saymıyoruz. Ama sorunların çözülmesi İran toplumunun kendi öz dinamikleriyle gerçekleşmeli. Dışarıdan yapılan müdahalelerin daha kötü sonuçlar doğuracağını özellikle de İsrail'in kışkırtmasıyla ortaya çıkacak birtakım müdahalelerin daha büyük krizlere yol açacağını görüyoruz.

ARAP-KÜRT ÇATIŞMASI YOK

Suriye'de SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı. SDG soykırımcı siyaset odakları tarafından cesaretlendirilmektedir. Suriye hükümeti terör örgütüne karşı gereken tavrı aldı. Terör faaliyetleri Kürtlere mal edilemez. Suriye'de Arap, Türkmen, Kürt kardeşlerimiz eşit yurttaşlardır. Türkiye, Suriye hükümetine bu konudaki hassasiyetini dile getirdi. Terörsüz Türkiye ve bölge hedefinin önemi bir kez daha görüldü. Bu bir Arap-Kürt çatışması değil.

'SANAL BAHİS' PLANI GELİYOR

Sanal bahsi mafya yapılanmalarıyla bağlantısı, kara para ve diğer tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Bunun toplumumuza zararını engelleyecek şekilde eylem planını ortaya koyacağız.