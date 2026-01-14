2 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği soruşturmada dün gerçekleştirilen eşzamanlı baskınlarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek", "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçlamasıyla ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, oryantal Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya ve oyuncu Oktay Kaynarca gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği veren isimler Adliye'ye sevk edildi. Şüphelilerden Emel Müftüoğlu, Oktay Kaynarca, Neda Şahin ve Selen Çetinkaya adli kontrolle serbest bırakılırken Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklandı. Emel Müftüoğlu ve Neda Şahin'in, Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk şebekesinde firari olarak aranan Murat Gülibrahimoğlu ile irtibatlı oldukları Gülibrahimoğlu tarafından düzenlenen özel partilere katıldıkları tespit edildi. Oyuncu Oktay Kaynarca yaptığı yazılı açıklamada, "Alnım açık, başım dik" ifadelerini kullandı. Kaynarca uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini vurguladı.