AK Partili İnan'dan CHP'li Başarır'a çok sert tepki: O hadsiz diline hakim ol

Eyyüp Kadir İnan, Ali Mahir Başarır'ın bulunduğu konuma liyakatle gelmediğini belirterek, "Bu şahsın nasıl bir 'çantacı' olduğunu, hangi karanlık ilişkiler ağını yöneterek o koltuklara tırmandığını Mersin ve CHP kamuoyu gayet iyi bilmektedir," ifadelerini kullandı. Başarır'ın Grup Başkanvekilliği makamını ise "diyet borcu" olarak nitelendirdi.

"MAKAMIN KURUMSAL AĞIRLIĞINA HÜRMET EDİYORUZ"

Başarır'ın siyasi ağırlığının olmadığını iddia eden İnan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu şahsı muhatap alıyorsak; şahsına duyduğumuz saygıdan değil, maalesef işgal ettiği ve kirlettiği o makamın kurumsal ağırlığına olan hürmetimizdendir. Yoksa siyasi sıkleti ve ederi bizim nezdimizde bellidir."

"MECLİS DEĞNEKSİZ KÖY DEĞİLDİR"

AK Parti Grubu'na yönelik "köpek" ve "soytarı" gibi ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan İnan, Gazi Meclis'in seviyesinin düşürülmesine izin vermeyeceklerini belirtti. İnan, "Milletin oylarıyla seçilmiş vekillerimize aşağılık ifadelerle saldırmak, bu zatın haddini de boyunu da aşar!" dedi.

Açıklamasının sonunda Başarır'a yönelik bir uyarıda bulunan Eyyüp Kadir İnan, şu kararlı mesajı verdi:

"O hadsiz diline hakim olacak. Aksi takdirde; ona o haddini siyasetin ve hukukun diliyle en sert şekilde bildireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."