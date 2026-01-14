Bakan Kacır: "OSB sayımız her geçen gün artıyor"

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Elazığ Kovancılar OSB, Kastamonu Araç İhsangazi OSB ve Kırıkkale Balışeyh OSB olmak üzere 3 yeni Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulduğunu duyurdu. Aynı zamanda Kacır, 2002 yılında 191 olan OSB sayısının bugün 373'e ulaştığını açıkladı ve 2 milyon 700 bin emekçinin OSB'lerde çalıştığını bildirdi.

Bakan Kacır, "Ülkemizin planlı sanayi alanlarını büyütmeye, üretim altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. 3 yeni Organize Sanayi Bölgemiz şehirlerimize, milletimize hayırlı olsun. Elazığ Kovancılar OSB, Kastamonu Araç İhsangazi OSB, Kırıkkale Balışeyh OSB. 2002 yılında 191 olan OSB sayımız bugün 373'e ulaştı. 2 milyon 700 bin emekçimiz OSB'lerde çalışıyor. Sanayide yeni hamlelerle ülkemizin dört bir yanını yatırımlarla buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi.