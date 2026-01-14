Bakan Yumaklı: "Ankara'da beceriksizlik var"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da yaşanan su krizi tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Ankara'nın suyunda kayıp kaçak yüzde 37 seviyesinde. Ankara'da su sorunu yok, Ankara'da suyu çeşmelere taşıyamama sorunu ve beceriksizliği var" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, katıldığı bir TV programında Ankara'nın su gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İSTANBUL'DA BİDONLARLA GEZİYORDUK
İçme suyu yatırımlarda iki yol vardır. Birinci yol şu; Belediye içme suyu yatırım yapmak için DSİ'den su kullanım izni alır. Suyu kullanmak isteyen DSİ'den tahsis ister. DSİ de onay verir. İzin aldıktan belediye barajı sale hattını yapar. Sonra da depo ve şebeke hattı yapımını yerel yönetimler su idareleri yapar. İkinci yol ise şu; Eğer iş belediyenin boyunu aşıyorsa; belediye, DSİ'den yatırım talebinde bulunur. DSİ değerlendirir ve protokol aşamasına geçilir. Sonra DSİ ve yerel yönetimler arasında geri ödeme protokolü yapılır. DSİ baraj ve isale hattının devrini yapar. En sonda depo ve şebeke hattı yapımını yerel yönetimler su idareleri yapar. İstanbul'da bidon bidon su için geziyorduk. Cumhurbaşkanımız, belediye başkanımızken Büyükdere, Sultanbahçedere, Kuzludere, Düzdere, Kazandere barajlarını ve Elmalıdere regülatörünü yaptı. 1995 ve 1998 yılları arasında bunları yaptı. O dönemde su sorununun çözülmesinde bu barajların önemi çok büyük. Başbakanlığı döneminde de diğer büyük barajları yaptırdı. Bu barajların hepsini İstanbul'un kaynaklarıyla yaptı.
BELEDİYELER DİKKAT ETMELİ
Çamlıdere Barajı hattı, Kurtboğazı hattı ve Kesikköprü hattı ile 3 temelden gelen su Ankara'ya dağılıyor. Belediyeler kuraklıkları dikkate alarak bazı hususlara dikkat etmeleri gerekir. Dengeyi korumak şartıyla içme suyunu kullanmalılar. Yani bir hattınızdan çok alıp diğerinden az almayın. Çamlıdere'den çok su çekildi ve buharlaşma ile seviye azaldı. Yazın su ile alakalı sorun yaşamamak için, yazın almanız gereken yerden kışın su almayın diyoruz. O kadar çok buradan su çekildi ki, barajın su miktarı azaldı ve basıncı kayboldu. Böyle bir durumu öngörmeleri gerekiyordu.