Bergama Millet Bahçesi cuma günü açılıyor

CHP'lilerin tüm engellemelerine rağmen İzmir'in ilk millet bahçesi bitti. 2022 yılında yapımına başlanan, açılan davalar ve iptal kararları nedeniyle inşaatı üç kez durdurulan millet bahçesi, 16 Ocak Cuma günü kapılarını açacak. Bergama Eski Şehir Stadı'nın bulunduğu yerde 200 milyon TL'nin üzerinde kaynak aktarılarak yapılan millet bahçesi ile ilgili tüm çalışmalar tamamlandı. TOKİ tarafından inşa edilen millet bahçesi, açılış sonrası Bergama Belediyesi'ne devredilecek.

CHP İNŞAATI 3 KEZ DURDURDU

AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu döneminde temeli atılan ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 29 Ekim 2023'te açılması planlanan Bergama Millet Bahçesi'nin inşaatı, CHP'lilerin açtığı davalar nedeniyle 3 kez durdu. Toplam 57 dönümlük alan üzerine kurulan Bergama Millet Bahçesi'nin yüzde 85'i yeşil alan olarak düzenlendi. 300 araçlık yer altı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolları, adrenalin parkı, doğal gölet, çocuk oyun alanları, kütüphanenin bulunduğu millet bahçesinde Bergamalı ünlü hekim Galenos adına tıbbi bitkilerin sergileneceği bahçe de yer alıyor.