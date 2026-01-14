Eski savcı ve eski polise uyuşturucu ticaretinden hapis

Konya'da, 5 yıl önce aracında 24.6 kilo eroinle yakalanan eski polis Cumhur Acarca ve eşi Nurcan Acarca, açılan davada 'uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan 26 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın sanıklarından olan ve bir dönem Adana'da Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan eski savcı Osman Yarbaş'a ise 'uyuşturucu ticaretine yardım' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Davada yargılanan diğer 10 sanığa 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 ila 26 yıl arasında değişen cezalar verilirken, 8 sanık ise beraat etti. Eski polis Acarca'nın uyuşturucu satıcılarını yakaladığı için ödül aldığı ortaya çıkmıştı.