Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu: "Türkiye, güçlü ve caydırıcı ordusuyla küresel bir aktör"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Gazi Orduevi'ndeki resepsiyonda yaptığı konuşmada, dünyanın güvenlik mimarisinin temellerini derinden sarsan jeopolitik gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

KÜRESEL BİR AKTÖR

Bu süreçte Türkiye'nin kararlı, ilkeli ve çok boyutlu bir diplomasiyle yol aldığına işaret eden Bayraktaroğlu, uluslararası ortamda oyun kurucu olan Türkiye'nin, güçlü ve caydırıcı ordusuyla artık küresel bir aktör olduğunu ifade etti.

YÜKSEK İVME DEVAM ETMELİ

Bayraktaroğlu, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla ilerlerken savunma sanayimizin kazandığı bu yüksek ivmenin artarak devam etmesini diliyoruz"dedi.

STRATEJİK PROJELER

Programda konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, dünyada jeopolitik dengelerin sarsıldığını ve güç merkezlerinin yer değiştirdiğini kaydederek, ASFAT'ın 8 yıl içinde kamu aklını özel sektör dinamizmiyle birleştirerek eşsiz bir dünya modeli haline geldiğini vurguladı. Heybet, "TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, Milli Denizaltı MİLDEN ve daha adını açıklayamadığımız nice stratejik projeyle geleceğin harp sahasını bugünden kuruyoruz." diye konuştu.

KONSER VERİLDİ

Programda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ASFAT'ın 8'inci kuruluş yıl dönümü için gönderdiği mesaj okundu, ASFAT'ın tanıtım ve faaliyetlerine ilişkin video izletildi ve MSB TÜRKAY Orkestrası konser verdi. Resepsiyona, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile davetliler katıldı.