Halep oradaysa arşının Şam’da olduğu netleşti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi: Halep'te yaşanan çatışmalar düşündürücü. PKK'nın örgütsel varlığı feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır. Uzantılarının da akıbeti aynı olmalıdır. SDG/YPG yanlış üstüne yanlış yapmıştır. Halep oradaysa arşının Şam'da olduğu netleşmiştir. Trump ise ayaküstü bunları satmıştır. Şu gerçeği tekrar vurgulamakta yarar olacaktır. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat çağrısı tüm yapıları bağlar. SDG/YPG bundan bağımsız değildir, olması da mümkün değildir. Görünen gerçek aynısıyla şöyledir: Mazlum Abdi isimli terörist, İsrail'in kuklasıdır.

Bahçeli , kendisini ziyaret eden Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin fotoğrafını çekti.

Hiç kimse, bilhassa DEM Parti, Halep'te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını, kanlarının döküldüğünü söyleyemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımız, acısı bizim acımızdır. Halep'te sivilleri canlı kalkan yapan SDG/YPG'dir. Çok şükür Suriye ordusu sivilleri sabırla ve tam tekmil halinde tahliye etmeyi başarmış, onların kılına bile dokunmamıştır. DEM Parti yetkililerinin SDG/YPG'yi aklama ve arkalama niyetleri çok üzücü ve sorunlu bir dildir. Terörün Türkiye'ye kazandıracağı hiçbir şey yok. Eli kanlı, kalbi nasırlı teröristleri aramızdan çekip çıkaracağız.

İRAN HALKI EMPERYALİZMİN PROJESİNE MÜSAADE ETMEZ

İran'ın huzursuzluğu, bölünmüşlüğü Türkiye'yi ve bölge ülkelerini her açıdan tehdit etmekte. İran'ın iç barışı Türkiye için hayat memat konusu. İran'ı felç etmek için örtülü operasyon yapan mihrakların hüviyetleri belli, habis ve hayâsız hedefleri bilinmektedir. Tehdit son derece tanıdık ve yakındır. Gezi Parkı olayları ile İran'daki malum olaylar arasındaki benzerlikler üzerine dikkatle düşünmeliyiz. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın siyonist ve emperyalist kuşatma ve kurcalamayla altüst edilmesi, etnik ve mezhebi fay hatlarının kırılarak husumet mevzilerinin çok daha güncellenip güçlenmesi hepimizin aleyhine olacaktır. Bu nedenle gün bir ve beraber olma günüdür. İran halkı emperyalizmin köstebek lider projesine ve siparişine müsaade etmez. İran halkı dış bağlantılı dayatmanın ve dalaverenin bozuk tarlasını sürmeye, böylesi bir şer oyununa alet olmaya, sonucu tehlikeli olan istikrarsızlığa çanak tutmaya yanaşmayacak, hiçbir yanlışa ortak olmayacak, emperyalizmin taşeronu olmaya heves etmeyecek bunu gündemine bile almayacaktır.

ABD, KENDİ SONUNU HAZIRLIYOR

ABD Başkanı'nın savunduğu küresel çeteleşmedir. Bugünün dünyasında hasta adam ABD'dir. Küba'ya sözde özgürlük getirmenin, Kolombiya'yı cezalandırmanın, Panama ve Kanada üzerinde hak iddiasının, İran'ı vurmanın aleni hesap ve hedefiyle meşgul olan ABD, küresel yok oluştan önce kendi sonunu hazırlamakta. Dünya ülkeleri, ABD ve İsrail'e meydanın boş olmadığını göstermeli. Siyonizmin atına binen nevzuhur kovboylar mutlaka bu attan düşerek ineceklerdir.

TÜRKİYE ALEYHİNE SİYASET YAPANLARIN DÜMENİ KIRIK

Feraset imbiğinde damıtılmamış, samimiyet sınavını verememiş, vatanseverlik ve milliyetseverlik barajından geçememiş bir siyaset gerçek manada siyaset olamaz, insanlara da bir hayrı dokunmaz. Türkiye'nin aleyhine siyaset içinde olanlar, "çarpacak sahil arayan dümeni kırık metruk tekne" gibi. Bizim içinde bulunduğumuz gemi, fırtınaları yarıp geçen, dev dalgalara cesaretle direnen iman ve irade gemisidir.

EMEKLİLER İNSANCA YAŞAYACAKLARI GELİRE KAVUŞMALI

5 milyon emeklimiz zor şartlar altında yaşıyor. Emeklilerimizin derdi derdimizdir. Gerekirse elimizi değil gövdemizi taşın altına koymalıyız. Emeklilerin insanca yaşayabilecekleri bir gelir seviyesine kavuşturulması gerekir. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız.