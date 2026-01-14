İstanbul’un zam şampiyonu İBB! “Su ulaşım otopark kültür ve mezarlık ücretlerinde artış izah edilemez boyutta”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2026 yılı Ocak ayı 2'nci meclis oturumu Fatih Saraçhane'de gerçekleşti. Meclis 2'nci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında yapılan oturumda gündem dışı söz alan AK Parti Meclis Üyesi Süheyla Topçu, İBB'nin uyguladığı ücret tarifelerine sert eleştiriler yöneltti.

'BU ANLAYIŞIN ADI ZAM BELEDİYECİLİĞİDİR'

Topçu, konuşmasında İBB Meclisi'ne sunulan tarife komisyonu raporlarına dikkat çekerek, belediyenin sunduğu birçok hizmet kaleminde yüksek oranlı ve süreklilik arz eden zamlar yapıldığını savundu. 2019'da başlayan bu sürecin 2024 yerel seçimlerinden sonra daha da hızlandığını belirten Topçu, "Bu artık fiyat güncellemesi değil, sistematik bir zam politikasıdır" dedi.

SU BİRİM ÜCRETİ YÜZDE BİN 222 ARTIRILDI

İSKİ tarifelerine değinen Topçu, 2019'da 4 TL olan 1 metreküp su bedelinin 2026 Ocak itibarıyla 52,88 TL'ye yükseldiğini belirterek, bunun yüzde 1222 oranında artış anlamına geldiğini söyledi. Su fiyatlarındaki artışın döviz, enerji ve akaryakıt maliyetleriyle açıklanamayacağını savunan Topçu, "Su temel bir insan hakkıdır, lüks değildir" ifadelerini kullandı.

ULAŞIM VE İSPARK ÜCRETLERİ 30 KAT ARTTI

İETT bilet ücretlerinin 2019'da 2,60 TL iken 35 TL'ye yükseldiğini hatırlatan Topçu, artış oranının dolar ve akaryakıt artışlarının da üzerinde olduğunu söyledi. İSPARK yol kenarı park ücretlerinde ise 2019'a göre 30 katı aşan artışlar yapıldığını dile getiren Topçu, bu uygulamanın sosyal belediyecilikle bağdaşmadığını savundu.

KÜLTÜR, MÜZE VE MEZARLIK ÜCRETLERİNE SERT ELEŞTİRİ

Kültürel etkinlik alanları, müze girişleri ve mezarlık hizmetlerindeki artışlara da değinen Topçu, bazı salon kiralarında yüzde 9 bin 500'e varan zamlar yapıldığını, öğrenci müze giriş ücretlerinde ise yüzde 500'ü aşan artışlar görüldüğünü ifade etti. Mezarlık tarifelerinde de yüksek oranlı artışlar yapıldığını belirten Topçu, "Vatandaş hayır işlerinde bile fahiş ücretlerle karşı karşıya bırakılıyor" dedi.

'İSTANBUL ZAMDA ŞAMPİYON'

Konuşmasının sonunda Meclis üyelerine çağrıda bulunan Süheyla Topçu, "Bu Meclis otomatik zam onaylayan bir noter değildir. Bugün susulan her zam, yarın bir vicdan muhasebesi olacaktır. İstanbul zamla değil, akılla ve sorumlulukla yönetilmelidir" ifadelerini kullandı.