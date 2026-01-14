Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’dan Yavaş’a su tepkisi: Konuşmak değil iş yapmak gerek

Altay, su yönetiminin bahanelerle geçiştirilecek bir alan olmadığını belirterek, "Bu iş konuşarak algı oluşturma işi değil; planlama, öngörü ve zamanında yatırım işidir. Konya'da biz bunu yıllar öncesinden yaptık" dedi. Ankara'da aylardır devam eden kesintilerin, belediyenin su yönetiminde yaşadığı zafiyetleri açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

"KONYA SUSUZ KALMADI, ANKARA KALDI"

Konya'nın ağır kuraklık şartlarına rağmen ne geçtiğimiz yaz ne de bugün su kesintisi yaşamadığını hatırlatan Altay, Ankara'da yaşanan krizin doğal şartlarla açıklanamayacağını dile getirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kayıp-kaçak oranlarını düşürmek için ciddi bir altyapı yatırımı yapmadığını söyleyen Altay, bu oranın başkentte yüzde 40 seviyelerine ulaştığını, Konya'da ise yürütülen çalışmalarla yüzde 21,6'ya kadar düşürüldüğünü kaydetti.

Altay'a göre Ankara'da sorun su kaynaklarının yetersizliği değil, yönetim anlayışı. "Ankara'da yaşananlar tamamen işletme beceriksizliği ve yatırım eksikliğinin sonucudur" diyen Altay, Konya'da uygulanan dijital su yönetimi sistemleri, yeni su kaynakları çalışmaları, açılan kuyular, arıtılmış suyun tarımda kullanımı ve güçlü altyapı yatırımları sayesinde krizin önüne geçildiğini anlattı.

"MAZERET ÜRETMEK KOLAY, TEDBİR ALMAK ZOR"

Mansur Yavaş'ın Konya'yı örnek göstererek su kesintilerini meşrulaştırma çabasını eleştiren Altay, "Kuraklık herkes için geçerli. Ancak mesele kuraklık karşısında ne yaptığınızdır. Biz Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hareket ettik, riskleri önceden gördük ve tedbir aldık. Ankara'da ise sorun ortaya çıktıktan sonra açıklama yapmakla yetinildi" ifadelerini kullandı.

Altay açıklamasının sonunda şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi su kıtlığına karşı zamanında hazırlık yapmamış, gerekli yatırımları hayata geçirmemiş ve bunun bedelini Ankaralılar ödemiştir. Tavsiyemiz nettir: Konuşmak değil, iş yapmak gerekir. İsterlerse Konya'nın bilgi ve tecrübesini, Ankara halkının mağdur olmaması için paylaşmaya hazırız."