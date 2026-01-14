Mahrem yapıya operasyon: 16 gözaltı

Kocaeli'nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'un Bafra ilçesinde de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski askeri personel M.T. (38) yakalandı.