  • SON DAKİKA… Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASAT ve ALDAŞ’a yolsuzluk operasyonu: 400 milyon TL’lik kamu zararı tespit edildi!

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk partili Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yeni bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye iştiraki ALDAŞ’a yönelik operasyon kapsamında hazırlanan Mülkiye Başmüfettişi raporu ve bilirkişi incelemesinde yıllara yayılan sistematik usulsüzlükler tek tek tespit edildi. Rapora göre, şirket üzerinden yapılan usulsüz harcamalarla toplamda 399 milyon 507 bin 249 TL kamu zararı oluşturulduğu belirlendi.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında belediye iştiraki ALDAŞ'a (Altyapı Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) yönelik operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan Mülkiye Başmüfettişi raporu ve bilirkişi incelemesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kamu şirketi ALDAŞ A.Ş. üzerinden yıllara yayılan sistematik usulsüzlükleri ortaya koydu. Rapora göre, şirket üzerinden yapılan usulsüz harcamalarla toplamda 399 milyon 507 bin 249 TL kamu zararı oluşturulduğu belirlendi. Şüphelilere, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli zimmet, edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, denetim görevini ihmal ve haksız mal edinme suçları yöneltildi. Operasyon kapsamında tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında işlem yapılması istendi. Şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, 2'sinin yurtdışında bulunduğu, 1'inin de tutuklu bulunduğu tespit edildi, ALDAŞ personeli olan 4 kişi ise ifadeye çağırıldı.

MÜŞAVİRLİK ADI ALTINDA %15 FAZLA FATURA

ASAT Genel Müdürlüğü ile 1995 yılında yapılan müşavirlik sözleşmesine dayanılarak, ALDAŞ'ın yaptığı harcamaların %15 fazlasının "müşavirlik bedeli" adı altında ASAT'a fatura edildiği, bu faturaların dayanağı olan belgelerin sunulmadığı ve incelemenin özellikle engellendiği belirlendi.

SAHTE SEYAHATLER, İSİMSİZ FATURALAR

Raporda, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerin bir bölümünün görevle ilgisi olmayan kişiler adına karşılandığı, uçuş ve konaklama faturalarının isim, tarih ve oda bilgisi olmadan muhasebeleştirildiği kaydedildi. Bazı konaklamalarda ALDAŞ ile hiçbir bağı olmayan kişiler ile aile bireylerinin aynı odalarda kaldığı ve bu yolla kamu kaynağının zimmete geçirildiği tespit edildi. Bilirkişi raporuna göre sadece seyahat, konaklama ve temsil-ağırlama giderlerinden kaynaklanan kamu zararı 63 milyon 414 bin 381 TL olarak tespit edildi.

SAYIŞTAY GÖREVLİLERİ DE LİSTEDE

Soruşturma kapsamında ödenen bazı otel ve yemek faturalarında, denetim amacıyla Antalya'ya gelen bazı Sayıştay görevlilerinin de bulunduğu, ancak bu kişilerin kimliklerinin gizlenmek amacıyla muhasebe kayıtlarına isim eklenmediği belirlendi.

ÖZEL ARAÇLAR, TRAFİK CEZALARI, ŞİRKET KARTLARI

ALDAŞ tarafından kiralanan araçların şirketle ilgisi olmayan kişilerce kullanıldığı, bu araçlara ait yakıt giderleri ve trafik cezalarının şirket tarafından ödendiği, hatta bu bedellerin %15 fazlasıyla ASAT'a fatura edildiği ortaya çıktı. Bu kalemden doğan kamu zararı 24 milyon 782 bin 903 TL olarak hesaplandı.

CEP TELEFONLARI, TABLETLER, HAYALİ DEMİRBAŞLAR

Şirket kayıtlarında demirbaş görünen ancak fiilen bulunmayan çok sayıda cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarın üçüncü kişilere kullandırıldığı ve zimmete geçirildiği belirlendi. Bu kalemden oluşan zarar 8 milyon 400 bin 700 TL.

HUZUR HAKKI, AKRABA ATAMASI, DANIŞMANLIK SKANDALI

Fiili hizmeti bulunmamasına rağmen "iç denetçi" olarak görevlendirilen bir kişiye huzur hakkı ödemesi yapıldığı, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelininin akrabası olan bir kişinin şirkette maaş ve sigorta ödemeleriyle kayrıldığı tespit edildi. Danışman olarak görevlendirilen bazı kişiler için tek bir rapor ya da çalışma belgesi bulunmadığı, buna rağmen 776 bin 725 TL ödeme yapıldığı kayda geçti.

TEKNOKENT PROJESİ: 275 MİLYON TL ZARAR

Raporda en büyük kamu zararının Teknokent yazılım projesinde yaşandığı vurgulandı. Bugüne kadar 158 milyon TL harcanan projeden hiçbir gelir elde edilmediği, ayrıca 59 milyon TL'ye dışarıdan yazılım satın alındığı, toplamda 274 milyon 969 bin TL kamu zararı oluştuğu belirtildi.

22 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Soruşturma kapsamında 22 şüpheliden 18'inin gözaltına alınması, 4'ünün ise ifadeye çağrılması ve adreslerinde arama yapılması planlanıyor. Dosya, kamu şirketleri üzerinden yürütülen en kapsamlı zimmet soruşturmalarından biri olarak kayıtlara geçti.