SON DAKİKA… Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASAT ve ALDAŞ’a yolsuzluk operasyonu: 400 milyon TL’lik kamu zararı tespit edildi!

Soruşturma kapsamında ödenen bazı otel ve yemek faturalarında, denetim amacıyla Antalya'ya gelen bazı Sayıştay görevlilerinin de bulunduğu, ancak bu kişilerin kimliklerinin gizlenmek amacıyla muhasebe kayıtlarına isim eklenmediği belirlendi.

ALDAŞ tarafından kiralanan araçların şirketle ilgisi olmayan kişilerce kullanıldığı, bu araçlara ait yakıt giderleri ve trafik cezalarının şirket tarafından ödendiği, hatta bu bedellerin %15 fazlasıyla ASAT 'a fatura edildiği ortaya çıktı. Bu kalemden doğan kamu zararı 24 milyon 782 bin 903 TL olarak hesaplandı.

CEP TELEFONLARI, TABLETLER, HAYALİ DEMİRBAŞLAR

Şirket kayıtlarında demirbaş görünen ancak fiilen bulunmayan çok sayıda cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarın üçüncü kişilere kullandırıldığı ve zimmete geçirildiği belirlendi. Bu kalemden oluşan zarar 8 milyon 400 bin 700 TL.

HUZUR HAKKI, AKRABA ATAMASI, DANIŞMANLIK SKANDALI

Fiili hizmeti bulunmamasına rağmen "iç denetçi" olarak görevlendirilen bir kişiye huzur hakkı ödemesi yapıldığı, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelininin akrabası olan bir kişinin şirkette maaş ve sigorta ödemeleriyle kayrıldığı tespit edildi. Danışman olarak görevlendirilen bazı kişiler için tek bir rapor ya da çalışma belgesi bulunmadığı, buna rağmen 776 bin 725 TL ödeme yapıldığı kayda geçti.