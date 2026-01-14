SON DAKİKA… Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASAT ve ALDAŞ’a yolsuzluk operasyonu: 400 milyon TL’lik kamu zararı tespit edildi!
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk partili Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yeni bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye iştiraki ALDAŞ’a yönelik operasyon kapsamında hazırlanan Mülkiye Başmüfettişi raporu ve bilirkişi incelemesinde yıllara yayılan sistematik usulsüzlükler tek tek tespit edildi. Rapora göre, şirket üzerinden yapılan usulsüz harcamalarla toplamda 399 milyon 507 bin 249 TL kamu zararı oluşturulduğu belirlendi.
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında belediye iştiraki ALDAŞ'a (Altyapı Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) yönelik operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan Mülkiye Başmüfettişi raporu ve bilirkişi incelemesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kamu şirketi ALDAŞ A.Ş. üzerinden yıllara yayılan sistematik usulsüzlükleri ortaya koydu. Rapora göre, şirket üzerinden yapılan usulsüz harcamalarla toplamda 399 milyon 507 bin 249 TL kamu zararı oluşturulduğu belirlendi. Şüphelilere, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli zimmet, edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, denetim görevini ihmal ve haksız mal edinme suçları yöneltildi. Operasyon kapsamında tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında işlem yapılması istendi. Şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, 2'sinin yurtdışında bulunduğu, 1'inin de tutuklu bulunduğu tespit edildi, ALDAŞ personeli olan 4 kişi ise ifadeye çağırıldı.
MÜŞAVİRLİK ADI ALTINDA %15 FAZLA FATURA
ASAT Genel Müdürlüğü ile 1995 yılında yapılan müşavirlik sözleşmesine dayanılarak, ALDAŞ'ın yaptığı harcamaların %15 fazlasının "müşavirlik bedeli" adı altında ASAT'a fatura edildiği, bu faturaların dayanağı olan belgelerin sunulmadığı ve incelemenin özellikle engellendiği belirlendi.
SAHTE SEYAHATLER, İSİMSİZ FATURALAR
Raporda, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerin bir bölümünün görevle ilgisi olmayan kişiler adına karşılandığı, uçuş ve konaklama faturalarının isim, tarih ve oda bilgisi olmadan muhasebeleştirildiği kaydedildi. Bazı konaklamalarda ALDAŞ ile hiçbir bağı olmayan kişiler ile aile bireylerinin aynı odalarda kaldığı ve bu yolla kamu kaynağının zimmete geçirildiği tespit edildi. Bilirkişi raporuna göre sadece seyahat, konaklama ve temsil-ağırlama giderlerinden kaynaklanan kamu zararı 63 milyon 414 bin 381 TL olarak tespit edildi.