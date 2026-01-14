SON DAKİKA… İşte İBB firarisi Murat Gülibrahimoğlu’nun uyuşturucu ve fuhuş partileri: Villada kayda alınan dans videosu ortaya çıktı!

İfadesinde, telefonundaki 48 binden fazla fotoğrafla uyuşturucu ve fuhuş sarmalı hakkında çarpıcı itiraflarda bulunan Rabia Karaca, "Arkadaşlarımın arka odada birliktelik yaşadığı, Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş ve kadınlarla bu uçakta geziyorduk. Telefonumdaki fotoğraflar ile bu uçak aynıdır. Bu paraları bizlere Murat Gülibrahimoğlu dağıtır, eğlendirirdi. Çevremdeki diğer arkadaşlarımı kendi çevrelerine aracılık edip paslardı" ifadesini de kullandı.