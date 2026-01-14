SON DAKİKA… İşte İBB firarisi Murat Gülibrahimoğlu’nun uyuşturucu ve fuhuş partileri: Villada kayda alınan dans videosu ortaya çıktı!
SON DAKİKA… Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca, ifadesinde Ekrem İmamoğlu’nun A takımının uyuşturucu ve fuhuş partilerini tek tek anlattı. İBB’nin firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu ile sevgili olduğu dönemde kumar partilerine katılan Rabia Karaca, telefonundaki 48 binden fazla fotoğrafla kirli yapılanmayı açıkladı. “Murat’ın uyuşturucu ve fuhuş partileri 48 saat sürerdi” diyen Karaca’nın telefonundan doğun günü partisinde çekildiği öne sürülen bir kadının dans ettiğine dair görüntü ortaya çıktı. İşte detaylar
SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca, ifadesinde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun A Takımının da yer aldığı uyuşturucu ve fuhuş sarmalını anlattı.
"MURAT'IN KUMARDA KAYBETTİĞİ PARALAR, İBB'DEN KAZANDIĞI PARALARDI"
İBB'nin firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu 2022-203 yıllarında sevgili sevgili olduğu dönemde yurt dışına kumar oynamaya gittiklerini itiraf eden Rabia Karaca, "Gülibrahimoğlu beş dakikada 200 bin dolar kaybetti. Bu paralar İBB'den kazandığı paralardı" ifadesini kullandı.
İMAMOĞLU'NUN JETİNDE SAATLER SÜREN FUHUŞ VE UYUŞTURUCU PARTİLERİ
Gülibrahimoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı jette fuhuş ve uyuşturucu partileri verdiğini de anlatan Rabia Karaca, "Murat'ın uyuşturucu ve fuhuş partileri 48 saat sürerdi" diyerek kirli çarkı tek te açıkladı.