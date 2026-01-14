Suriye’de kardeşliği bozdurmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında pazartesi gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Suriye'deki son gelişmeler ile terörsüz Türkiye sürecinin değerlendirildiği öğrenildi.

❱ SURİYE'DE KALICI BARIŞ ÖNEMLİ: Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, Halep'in, YPG unsurlarından temizlenmesinin Suriye'de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

❱ SURİYE HÜKÜMETİ KUŞATICI BİR ANLAYIŞLA HAREKET EDİYOR: Cumhurbaşkanı'nın, terör örgütünün Suriye'deki uzantısının maksimalist ve irrasyonel taleplerine rağmen, Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğini, bu yaklaşımın devam etmesinin Suriye halkının hayrına olacağını söylediği aktarılıyor.

❱ HASSASİYET UYARISI: Komşuluk hukukunun altını çizen Erdoğan'ın, "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız" dediği öğrenildi.

❱ HALEP'TEKİ GELİŞME TARİHİ FIRSAT: "Halep'teki son gelişmelerin 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için tarihi bir fırsat sunduğunu" dile getiren Erdoğan'ın, Türkiye'nin bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladığı belirtiliyor.