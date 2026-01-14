Teknolojiye insanı dokunuş gelecek için vazgeçilmezdir

Emine Erdoğan, Cumhur-başkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu'na katıldı. Program kapsamında hazırlanan "Kadın Eliyle Taşa İşlenen Şifa- Darüşşifaların Banileri ve Çiçeklerin Dili" sergisini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'yla birlikte gezen Emine Erdoğan, eserler hakkında bilgi aldı.Emine Erdoğan sempozyumda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Programda dile getirilecek her düşünce ve ele alınacak her başlık insan merkezli bir sağlık anlayışına ve "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonuna önemli katkılar sunacak.

Darüşşifalar, medeniyetimizin şefkat geleneğinin abideleri ve günümüz için çok önemli referans kaynaklarıdır. Müzikle, kokuyla, suyla ve maneviyatla terapi gibi yöntemler, kişiye özel şifa terkiplerine dahil ediliyor. Bu öyle bir dünya ki incelikle, zevkiselimle inşa edilmiş. Orada hastaya ilaç diye musiki reçete ediliyor. Bu medeniyet şifayı yalnızca bedende değil akılda, ruhta ve yaşamda aradı. Hastalar, hayatın en kırılgan anlarında hekimin rehberliği, sevgisi, şefkati ve empatisiyle hayata tutunur. Dolayısıyla teknolojinin sunduğu imkânları, insani bir dokunuşla genişletecek her yaklaşım, hem tıbbın hem de insanlığın geleceği için vazgeçilmezdir.