Türkiye’ye dört koldan ‘aile kalkanı’

Türkiye'de aile yapısını küresel risklere, dijital tehditlere ve demografik değişimlere karşı korumak amacıyla kurulan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Küresel ölçekte sistemli biçimde yaygınlaştırılan ve aile yapımızı hedef alan başta cinsiyetsizleştirme olmak üzere toplumu ifsat eden, değerlerimizi aşındırarak yok etmeyi amaçlayan akımlara karşı tüm önleyici adımları atacağız" dedi.

VELİVİZYON PORTALI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise konuşmasında, 2024-2028 dönemini kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın, bu ivmeyi hızlandıran yol haritası olduğunu belirterek, eylem planında an itibarıyla yüzde 42.22'lik gerçekleşme oranına ulaştıklarını kaydetti. Gençlerin aile kurmalarına destek için başlattıkları Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilde uyguladıklarını belirten Göktaş, "Fon'dan 70 bin 400 genç çiftimiz faydalanmaya hak kazandı. Hem kadın hem erkek memurların, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmalarını sağladık" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimin sadece okul duvarları arasında başarılı olamayacağını, ailenin eğitimin asli ortağı olduğunu belirtti. Tekin, Aile Okulu projesi ve yeni hayata geçirilen Velivizyon portalı ile ebeveynlerin çocuklarıyla aynı değer dilini konuşmalarını hedeflediklerini söyledi. Tekin, dijital bağımlılıkla mücadelede yasakçı bir zihniyet yerine "eleştirel okuryazarlık" kazandırmayı amaçladıklarını belirti.