Zehir tacirlerine baskın: 1.6 ton hap ele geçirildi

İZMİR'DE, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Jandarmanın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 ton 615 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. İmalathanede 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kg hammadde ele geçirildi.