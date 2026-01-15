AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den 'Senin Hayatından Gidiyor' bildboardlarına ilişkin iddialara yalanlama

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Senin Hayatından Gidiyor mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan "kaldırılıyor" iddiaları tamamen dezenformasyondur. İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planlandığımız şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla yeni reklam alanlarında da görsellerimiz yer almaya başlamıştır." dedi.

Abdullah Özdemir, " Gerçeklerden rahatsız olanların ürettiği algı, sahadaki tabloyu değiştirmez. İstanbul'un kaybedilen zamanını, boşa giden parasını, çalınan hayatını anlatmaya devam edeceğiz. "Kameraları bantlayabilirsiniz ama İstanbullunun gözüne bant çekemezsiniz."" ifadelerini kullandı.