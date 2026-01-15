Bakan Tunç: 12. Yargı paketi şubatta gündeme gelebilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki sıcak başlıkları A Haber ekranlarında değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı mensuplarına yönelik sözlerini sert bir dille eleştiren Bakan Tunç, İBB soruşturmasından 12. Yargı Paketi'nin içeriğine, infaz düzenlemesi tartışmalarından yeni anayasa çalışmalarına kadar kritik mesajlar verdi. Bakan Tunç, "Özgür Özel sınırları aşıyor" diyerek yargının bağımsızlığına vurgu yaparken, merakla beklenen yargı reformu takvimi için de Şubat ayını işaret etti.

"ÖZGÜR ÖZEL SINIRLARI AŞIYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı mensuplarına yönelik sert eleştirilerini değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel yargıya yönelik eleştirilerinde maalesef sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargısı yolsuzluklardan, darbecilerden hesap soran bir yargı sistemine kavuştu" ifadelerini kullandı. Yargı üzerinden yapılan propagandalara tepki gösteren Tunç, "Sanki iddianamelerin içinde hiçbir şey yokmuş gibi birtakım propagandalar yaparak hiçbir yere varılamaz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İBB SORUŞTURMASI VE 4 BİN SAYFALIK İDDİANAME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen soruşturmaya da değinen Bakan Tunç, hazırlanan iddianamenin ciddiyetine dikkat çekerek, "4 bin sayfalık iddianameyi hafife almamaları lazım, içinde yanıtlanması gereken sorular var" açıklamasında bulundu. Toplumda yargıya güvensizlik oluşturulmaya çalışıldığını belirten Tunç, "CHP Genel Başkanı toplumu yargıya güvensizlik oluşturma bakımından hatalı bir yol izliyor, bununla bir yere varamaz" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN VE MADURO KIYASLAMASINA SERT TEPKİ

Özgür Özel'in sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro fotoğraflarını yan yana getirmesini "talihsizlik" olarak nitelendiren Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımızla Maduro'nun fotoğraflarını yan yana getirerek paylaşması yakışıksız, çok büyük talihsizlik. Halkın oylarıyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı meşruiyetini milletinden alıyor, öyle yabancıya şikayet ederek almıyor" ifadelerini kullandı.