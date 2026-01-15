Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili sebebiyle sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, mesajında, "Mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum" dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."
