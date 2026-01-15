Cevdet Yılmaz: "GKRY'nin tanımlamalarını yok hükmünde görüyoruz"

"BUNDAN KAÇAN TÜRK TARAFI DEĞİL, RUM KESİMİDİR"

İki devletin var olması gerçeğinin, devletler arası iş birliği yapılmasına engel bir husus olmadığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de garantör ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti de her alanda iş birliğinden yanadır. Yeter ki bu tüm adada yaşayan insanların menfaatine olsun. Hem Kıbrıslı Türklerin hem Rumların, herkesin menfaatine olacak. Ortak çıkarların olduğu noktalarda tabii ki iş birliği yapılabilir, yapılmalıdır da ama pratikten de biliyoruz ki bundan kaçan Türk tarafı değil, Rum kesimidir. Bunun da altını çizmek isteriz.

Birleşmiş Milletlerdeki son görüşmelerde belirlenen başlıklarda kim hangi adımı atmıştır diye baktığınızda bunu zaten rahatlıkla görebilirsiniz. Bir tek örnek verelim, enerji konusu. Aklın yolu bir. En kısa, en ucuz maliyetle bu adaya enerjinin gelmesi ve Avrupa'daki sisteme entegrasyon Türkiye kanalıyla mümkün. Bu bir realite. Şimdi bu realiteyi görmeyip çok daha büyük ekonomik maliyetlerle, çok daha zor teknik koşullarla alternatif arayanların ne kendi halklarına ne adaya bir faydaları olamaz diye inanıyorum. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken gerçeklikleri sonuna kadar görmek, tanımak ama bir taraftan da elbette adada yaşayan kim varsa Türk, Rum herkesin menfaatini de sonuna kadar gözetmektir. Biz her zaman böyle bir tutumda olduk, bundan sonra da aynı tutumumuzu devam ettireceğiz ve sarsılmaz bir iradeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türklerinin yanında olacağız. Bundan hiç kimsenin en küçük bir endişesi olmasın.

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği dönem başkanlığı vesilesiyle düzenlenen törenlerde ülkemizin adadaki askeri varlığına dair yapılan tanımları da şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz, yok hükmünde görüyoruz."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜÇLÜ BİR DEVLETTİR"

Yılmaz, Türk askerinin yaklaşık 50 yıldır adadaki huzurun ve sükunetin güvencesi olduğunun altını çizerek, bu konularda üstenci dille yapılan yorumların ve ifadelerin asıl problemin nerede olduğunu yansıttığını söyledi.

"Kıbrıs Türk halkının her alanda meşru hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli adımları atmaya ve Kıbrıs Türklerinin haksız ve gayri insani izolasyonlarla kısıtlanmaya çalışılan haklarını savunmaya her koşulda devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bölgesinde en büyük ekonomi konumundadır. Köklü bir tarihe ve devlet geleneğine sahiptir. Burada hiç kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili farklı bir yaklaşım içine, farklı hayaller içine girmemelidir diye özellikle ifade etmek isterim." ifadelerini kullanan Yılmaz, Kıbrıs Türk halkınca bugüne kadar elde edilen kazanımları ileriye götürmek için iş birliğiyle, dayanışma içinde, tam bir mutabakat halinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının sonunda, "Tüm Kıbrıslı kardeşlerimizle, siyasi görüşü ne olursa olsun, farklı alanlarda fikirleri ne olursa olsun bu temel meselelerde birlik ve beraberlik içinde inşallah geleceği hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de KKTC'ye geldi.