Cevdet Yılmaz: "GKRY'nin tanımlamalarını yok hükmünde görüyoruz"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son dönemde Ada'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yılmaz, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı vesilesiyle düzenlenen törenlerde, ülkemizin Ada'daki askeri varlığına dair yapılan tanımlamaları da şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz, yok hükmünde görüyoruz" dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'ya gelen Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer ilgililer karşıladı.
TOPLUMSAL VE EKONOMİK REFAH VURGUSU
Havalimanında açıklamada bulunan Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesinin öncü ismi merhum Doktor Fazıl Küçük'ü vefatının 42. yılında rahmet ve saygıyla andığını belirterek, onunla birlikte Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanları şehit Mehmetçikleri, mücahitleri ve gazileri rahmetle ve minnetle yad ettiğini söyledi. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilişkin her gelişmeyi yakından takip ediyor, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin huzuru ve refahı için yorulmadan çalışıyoruz. Bizim için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğinin yanı sıra kalkınması da milli bir davadır" diyen Yılmaz, KKTC'nin hem onurlu, eşit, egemen bir ülke olarak varlığını sürdürmesinin hem de toplumsal ve ekonomik refahını artırmasının Türkiye için son derece önemli ana hedefler olduğunu söyledi.
YENİ FİKİRLERİ DEĞERLENDİRME İMKANI
Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu: "Başka birtakım ülkeler, güçler ve çevreler ne derlerse desinler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Kıbrıslı Türkler asla yalnız değillerdir. Her zaman yanlarındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bunun da altını çizmek isterim. Bu ziyaretimiz vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet ve hükümet yetkilileriyle bir araya geleceğiz. Ayrıca özel kesimle, girişimciler ve sivil toplumla da buluşmalarımız olacak. Adaya gerçekleştirdiğimiz daha önceki ziyaretlerimizde olduğu gibi ülkelerimiz arasındaki iş birliğini nasıl daha ileriye taşırız, daha neler yapabiliriz konusunda yürüyen çalışmalarımızı, yeni fikirleri değerlendirme imkanımız olacak."