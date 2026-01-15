DMM’den Türkiye Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarına yalanlama!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Türkiye Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğuna ilişkin yapılan paylaşımları yalanladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımlar asılsızdır. İki ülke arasındaki uçuşlar güncel planlamalara uygun olarak devam etmektedir. Dezenformasyon barındıran art niyetli içeriklerin dikkate alınmaması; sadece yetkili resmi merciler tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi kamuoyundan önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.