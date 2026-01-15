Emine Erdoğan’dan Miraç Kandili paylaşımı

Emine Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Miraç Gecesi vesilesiyle birlik ve beraberlik duygularımızın güçlenmesini, gönüllerimizin manevi huzurla dolmasını temenni ediyorum. Bu kutlu gece, rahmeti ve bereketiyle milletimize ve tüm insanlığa barış, afiyet ve esenlik getirsin. Gecemiz mübarek olsun."