Hakan Çakır duruşmasında aileden sert tepki: “İfadeler değişti”

Ankara Keçiören'de 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 sanığın yargılanmasına Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Kapalı görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, Ahmet Emir Zeynal, suça sürüklenen çocuklar B.S.Z., T.Y.Z. ile tutuksuz sanık Umut Kılınç ve taraf avukatları katıldı. Duruşma sırasında taraflar arasında çıkan sözlü tartışma üzerine polis ekipleri, sanıkların aileleri ve yakın çevresini dışına çıkardı. Adliye koridorlarında güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Bu sırada duruşmayı takip eden Çakır ailesinin yakınları ile bazı mağdur aile platformlarının üyeleri, yargılamanın sona ermesini Ankara Adliyesi önünde bekledi.

Edilinen bilgiye göre, görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık Umut Kılınç'ın tutuklanmasını, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamını talep etti. Müşteki avukatları da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

HTS KAYITLARI İNCELENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, olaya ilişkin HTS kayıtlarının incelenmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 4 Mart'a erteledi.

"MAKTÜLÜN ÜZERİNDE HER BİR SANIĞA AİT KAN İZLERİNİN BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Çakır ailesinin avukatı Umur Yıldırım, mahkemede alınan beyanların, soruşturma aşamasında verilen ifadelerle örtüşmediği, duruşma sırasında bu çelişkilere özellik dikkat çekildiğini belirtti. Yıldırım, "Bizce Umut'un bu aşamaya kadar tutuklanmamasının nedeni, olayda küçük kardeşin bıçakladığını, büyük kardeşin ise çivili sopayla Hakan Çakır'ın gözüne vurduğunu söylemesi ve tarafların olayı kendi aralarında bu şekilde konuştuklarını söylemiş olmasıdır. Nitekim Umut'un olayın ardından Zeynel ailesiyle birlikte eve gittiği de sabittir. Gelinen aşamada maddi gerçeğin net biçimde ortaya çıktığını düşünüyoruz. Zeynel ailesi ile Umut'un suçu iştirak halinde işlediği kanaatindeyiz. Toplanan deliller de bu durumu desteklemektedir. Kriminal raporlarda, maktulün üzerinde her bir sanığa ait kan izlerinin bulunduğu tespit edilmiştir." beyanında bulundu.

"OĞLU KATLEDİLEN BİR ANNENİN YANINDA YALAN İFADELERLE SAHTE GÖZYAŞLARI DÖKTÜRLER"

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, sanıkları gördüğünde yaşananların yeniden gözünde canlandığını belirterek, "İfadeleri tamamen değişmiş. Belli ki hazırlanmışlar, hala suçsuz olduklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı. Çakır'ın kız kardeşi Melisa Çakır ise sanıkların en ağır cezayı almasını talep ederek, duruşma salonundaki görüntülerin kendisi için daha da yıpratıcı olduğunu söyledi. Melisa Çakır, "Üç kardeş yan yana oturuyordu, birbirleriyle rahatça sohbet edebiliyorlardı. Ben ise artık bunu yapamıyorum. Bunları görmek daha çok acı veriyor. Mahkeme salonuna girdiğimizde hala 'Zeynel ailesi masumdur' sloganları atılıyordu. Son derece rahat, alışkın bir tavırla, sanki her gün yaptıkları bir şeymiş gibi duruşmaya çıktılar. Oğlu katledilen bir annenin yanında yalan ifadelerle, sahte gözyaşları döktüler." dedi.