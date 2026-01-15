İstanbul’un zam şampiyonu İBB

AK Partili Süheyla Topçu, İBB'nin 2019–2026 döneminde su fiyatlarını yüzde 1222, toplu ulaşıma yüzde 1200, otopark ücretlerini ise 30 katı aşan oranlarda artırdığını söyledi. Topçu, "Bu artık fiyat güncellemesi değil, sistematik bir zam politikasıdır" ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi oturumunda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Topçu, İBB'nin hizmetlerinin birçok kaleminde yüksek oranlı ve süreklilik arz eden zamlar yapıldığını savundu.

SUDA YÜZDE 1222 ARTIŞ

Topçu, 2019'da 4 TL olan 1 metreküp su bedelinin Ocak 2026'da 52.88 TL'ye çıktığını, bunun yüzde 1222 oranında artış anlamına geldiğini söyledi. İETT bilet ücretlerinin 2019'da 2.60 TL iken 35 TL'ye yükseldiğini hatırlatan Topçu, artışın dolar ve akaryakıt fiyatlarının da üzerinde olduğunu söyledi. Topçu, İSPARK ücretlerinde ise 2019'a göre 30 katı aşan artışlar yapıldığını ifade etti. Topçu, sosyal alanlarda da artışların olduğunu bazı salon kiralarında yüzde 9 bin 500'e varan zamlar yapıldığını, öğrenci müze giriş ücretlerinde ise yüzde 500'ü aşan artışlar görüldüğünü belirtti. Topçu, mezarlık tarifelerinde de yüksek oranlı artışlar yapıldığını belirterek, "Vatandaş hayır işlerinde bile fahiş ücretlerle karşı karşıya bırakılıyor" dedi. Barış SAVAŞ