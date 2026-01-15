  • Haberler
Libya heyetinin öldüğü uçak kazasında gözaltına alınmıştı… Gerçek saatler sonra ortaya çıktı

Libya askeri heyetinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada MİT tarafından gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılan hostes Maria Pappa ilgili detaylara SABAH ulaştı. Rodoslu hostes Maria Pappa’nın 2 pilot ile birlikte jeti Türkiye’ye getiren ekipte yer aldığı, dönüşte ise kural gereği uçağa hiç binmediği belirlendi. Libya’dan gelen iki pilotun Türkiye’den Fransa’ya gittiği, hostesin ise Türkiye’de kaldığı ortaya çıktı. İşte Polisiye ve casusluk filmlerini aratmayacak hostes geriliminin perde arkası..

Ümit Erkan DEMİRCAN

23 Aralık 2025 günü Ankara'nın davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan özel jet, Ankara'dan Trablus'a gitmek üzere havalandıktan 16 dakika sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum çağrısı yaparak iniş talebinde bulundu. Ancak acil iniş için alçalmaya başlayan uçak 3 dakika sonra Babayakup köyü yakınlarında radar ekranından kayboldu ve sonrasında bir daha uçakla irtibat kurulamadı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucu uçağın düştüğü anlaşıldı. Uçağın enkazına Esenboğa Havalimanı'na 105 kilometre uzaklıkta bulunan Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldı.

Uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Al Haddad'ın yanı sıra Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Askeri İmalat Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud Al Katavi, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Al Assavi Diyab, Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub ve üç kabin görevlisi hayatını kaybetti.

KARA KUTU İNGİLTERE'YE GÖNDERİLDİ

Malta merkezli özel bir şirketten kiralandığı belirlenen uçağın enkazında yapılan arama çalışmalarında, 02.45'te ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise karakutu bulundu. Yapılan ses kayıt analizinde pilotların en riskli aciliyet kodu ikazının bir alt seviyesini aktifleştirmesinden beş dakika sonra uçak ile irtibatın kesildiği ortaya çıkarken, ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazları incelenmek üzere İngiltere'ye gönderildi.

DNA EŞLEŞMESİ TUTMADI

Uçağa ilişkin devam eden soruşturmada ise ilginç detaylara ulaşıldı. Yolcu listesinde uçakta bulunan hostesin ismi Maria Pappa olarak geçiyordu. Cesetlerin ilk etapta teşhis edilememesi nedeniyle herkes Olympic Airways'de görev yapan hostes Pappa'nın öldüğünü sandı.

Öyle ki Pappa'nın yakınları taziye mesajlarını ile kabul etti. Yunan hostesin erkek kardeşinden alınan DNA örneği ise gerçekleri ortaya çıkardı.

GERÇEK SAATLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

DNA eşleşmesiyle Pappa'nın ölmediği belirlendi. Yapılan incelemede Jeti Türkiye'ye getiren 2 pilot ve Maria Pappa'nın dönüşte uçakta yer almadığı belirlendi. Libya'dan gelen iki pilot Türkiye'den Fransa'ya gittiği, hostes Pappa'nın ise Türkiye'de kalması nedeniyle bu karışıklığın yaşandığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Pappa, kaldığı otelde uçak kazasından bir gün sonra gözaltına alındı. Prosedürler gereği dönüş uçağına binmediğini ve uçakta başka bir ekibin görev aldığını belirten Pappa ifadesinin ardından serbest bırakıldı.