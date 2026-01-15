Libya heyetinin öldüğü uçak kazasında gözaltına alınmıştı… Gerçek saatler sonra ortaya çıktı

DNA EŞLEŞMESİ TUTMADI

Uçağa ilişkin devam eden soruşturmada ise ilginç detaylara ulaşıldı. Yolcu listesinde uçakta bulunan hostesin ismi Maria Pappa olarak geçiyordu. Cesetlerin ilk etapta teşhis edilememesi nedeniyle herkes Olympic Airways'de görev yapan hostes Pappa'nın öldüğünü sandı.

Öyle ki Pappa'nın yakınları taziye mesajlarını ile kabul etti. Yunan hostesin erkek kardeşinden alınan DNA örneği ise gerçekleri ortaya çıkardı.

GERÇEK SAATLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

DNA eşleşmesiyle Pappa'nın ölmediği belirlendi. Yapılan incelemede Jeti Türkiye'ye getiren 2 pilot ve Maria Pappa'nın dönüşte uçakta yer almadığı belirlendi. Libya'dan gelen iki pilot Türkiye'den Fransa'ya gittiği, hostes Pappa'nın ise Türkiye'de kalması nedeniyle bu karışıklığın yaşandığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Pappa, kaldığı otelde uçak kazasından bir gün sonra gözaltına alındı. Prosedürler gereği dönüş uçağına binmediğini ve uçakta başka bir ekibin görev aldığını belirten Pappa ifadesinin ardından serbest bırakıldı.