  • SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında alçak provokasyon! CHP’liler Jandarmaya saldırıp küfürler yağdırdı

SON DAKİKA… İBB’nin rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma iptali davasının duruşması için hakim karşısına çıktı. Silivri’de yapılan duruşma öncesinde CHP’liler yine çirkin provokasyona imza attı. Güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyen CHP’liler, görev yapan Jandarmaya saldırıp küfürler yağdırdı!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan CHP'li Ekrem İmamoğlu, diplomanın iptaline karşı 6 Mayıs 2025'te İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İstanbul Üniversitesi'nce İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı dava reddedildi.

DİPLOMA DAVASI İÇİN HAKİM KARŞISINDA

İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine ilişkin karara karşı açtığı davanın duruşması İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görülüyor.

İMAMOĞLU DURUŞMAYA İLK KEZ KATILDI

Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmada davacı İmamoğlu, duruşmaya ilk kez fiziki olarak katıldı.

Duruşma öncesinde ise CHP'liler çirkin bir provokasyona imza attı. Güvenlik barikatını aşıp içeri girmeye çalışan CHP'li isimler, bölgede güvenliği sağlamak için görevlendirilen Jandarmaya saldırdı.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında alçak provokasyon! CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, jandarmaya hakaretler yağdırdı | Video

CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, Silivri'de güvenlik önlemi alan jandarmaya "şerefsiz" diyerek hakaretler yağdırdı.