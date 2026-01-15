SON DAKİKA! MSB’den net mesaj: Suriye talep ederse destek veririz!

Son dakika haberi! Milli Savuma Bakanlığı, "Suriye Harekat Alanlarında Hafta boyunca Menbic bölgesinde imha edilen 4 kilometrelik tünelle birlikte, Tel Rıfat (302 km) ve Menbic'de (445 km) imha edilen tünel uzunluğu 747 kilometreye ulaştı." dedi.

MSB: (İran'daki son durum ve hudut güvenliğine ilişkin) İran hudut hattı boyunca; 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 km Modüler Beton Duvar inşası ile 553 km'lik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır.

MSB: (İran'daki son durum ve hudut güvenliğine ilişkin) Ayrıca, İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir.

AYRINTILAR GELİYOR...