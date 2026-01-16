1 .5 ayda 4.8 milyarlık borçlanma yetkisi

İçine düştüğü borç batağı nedeniyle belediye şirketlerinde çalışanların maaşlarını ve sosyal haklarını dahi ödemekte zorluk çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlarına borç eklemek için harekete geçti. 2025 yılı Kasım ayında İZBB ve kent içi toplu ulaşım şirketi ESHOT için belediye meclisinden toplam 3.8 milyar liralık borçlanma yetkisi alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil, Tugay bu sefer de büyükşehir belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü için meclisi üyelerinin kapısını çaldı.

Tugay, dün akşam gerçekleşen İZSU Genel Kurulunda bankalardan çekilmesi öngörülen 1 milyarlık kredi için meclis üyelerinden yetki istedi. Önerge görüşülmek üzere ihtisas komisyonlarına sevk edildi. Önümüzdeki günlerde tekrar meclis gündemine gelecek olan önerge görüşülüp karara bağlanacak. Önergenin kabul edilmesi halinde belediye başkanlığının yanı sıra İZSU Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Cemil Tugay'a bankalarla yapacağı görüşmeler için yetki verilecek. Alınacak kredinin ödeme koşulları ve faiz oranları bankalarla yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenecek. İZSU Genel Müdürlüğü'nün çekeceği 1 milyar liralık kredi için İzmir Büyükşehir Belediyesi kefil olacak. Son borçlanma talebinin de onaylanması halinde büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT Genel Müdürlükleri, son 1.5 ayda 4.8 milyar liralık borçlanma için meclisten yetki almış olacak.