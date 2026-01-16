Bakan Yusuf Tekin’den CHP’nin ’Karnelerden Atatürk fotoğrafı kaldırıldı’ iddialasına sert yanıt: Muhalefeti kınıyorum!

Karneler üzerinden böyle bir manipülasyon yapmak, ben açıkçası Sayın Özgür Özel , Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda bir açıklamasını dinlemiştim. Demişti ki; ' Atatürk 'ün arkasına saklanıp siyaset yapmaktan vazgeçeceğiz, artık bunu yapmayacağız.' demişti. Ben gerçekten ümitlenmiştim ama maalesef şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hala aynı mantıkla hareket ediyor. Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk'e saygı duyuyoruz, Atatürk'ü seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi veren Bakan Tekin açıklamalarına şöyle devam etti: Henüz okuma yazmayı yeni öğrettiğimiz bir çocuğu notla değerlendirmek artık çok demode bir yaklaşım dünyada da pedagojik anlamda. Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beraber öğretmen arkadaşlarımızın çok kapsamlı bir şekilde, yani sadece bir notla değil de kapsamlı bir biçimde öğrenciyi değerlendirdikleri, veliye rehberlik yaptıkları ve tatil dönemlerini daha faydalı geçirecekleri şekilde bir izleme tanımlama süreci başlattık.

"MUHALEFETİ KINIYORUM!"

Bu sadece biz değil, dünya artık bu yöntemle eğitim öğretim süreçlerini devam ettiriyor ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından da çok takdirle karşılandı. Aynı şekilde ilkokullarda karne uygulamasını kaldırdık; ortaokullarda ve liselerde ise karneyle beraber gelişim raporu ayrıca yürüyor. Şimdi bugünlerde bu konunun çok tartışılmasının sebebi muhalefet partisi... Ya ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine, maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekle mükellefiz. Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk'ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum; bu açık bir niyet okuyuculuğudur.