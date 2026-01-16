Bakan Yusuf Tekin'den CHP’nin 'Karnelerden Atatürk fotoğrafı kaldırıldı' iddialasına sert yanıt: Muhalefeti kınıyorum!
Ağrı’da karne dağıtıp öğrencilerin tatil heyecanına ortak olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında CHP’nin 'karnelerden Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı' iddialarını yalanladı. İlkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine, karne yerine 'gelişim raporu' verildiğini açıklayan Bakan Tekin, “Karneler üzerinden böyle bir manipülasyon yapan, Atatürk ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum” ifadelerini kullandı.
2025-2026 Eğitim-Öğretim yılının ilk dönemi tamamlandı. 18 milyon öğrenci, bugün karne heyecanı yaşadı. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında muhalefet tarafından ortaya atılan 'karnelerden Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı' iddialarını yalanladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine, karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren 'gelişim raporu' verildiğini belirten Yusuf Tekin, özellikle CHP'nin 'Karnelerden Atatürk fotoğrafı kaldırıldı' iddialarıyla ilgili de açıklama yaptı.
Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine, maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekle mükellefiz. Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama, bu da karnemiz.