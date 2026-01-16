İran’a askeri müdahaleye karşıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın sorunlarını diplomasiyle çözmesi gerektiğini belirterek, "Bir müdahale olmasını istemiyoruz'' dedi. Hakan Fidan şunları kaydetti: İran'ın kendi içindeki otantik sorunlarını kendisini çözmesi gerekiyor. Küresel nükleer konuda da sorunlarını diplomasi yoluyla hiç fırsat kaybetmeden çözmeli ki ekonomik zorluklara neden açan yapısal birtakım problemler ortadan kalksın. Biz burada bir müdahale olmasını istemiyoruz ama (ABD Başkanı Donald) Trump politikalarına baktığınız zaman, karadan güç kullanmayı şu ana kadar çok fazla tercih ettiğini de görmedik. İran'da olacak geniş çaplı istikrarsızlığın bölgenin kaldırma kapasitesinin çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Amerika ile İran kendi arasında bu konuyu gerek arabulucular üzerinden gerek diğer aktörler üzerinden veya direkt görüşerek çözerler. Biz de konuyu yakından takip ediyoruz. Suriye'nin içinden geçtiği büyük dönüşüm ve uluslararası topluma entegrasyonu 2025'in olumlu gelişmelerinden birini teşkil ediyor. Suriye konusunda bölge ülkelerinin, Avrupalı devletlerin ve ABD'nin ortaya koyduğu yapıcı iradenin aynı kararlılıkla bu yolda devam etmesini temenni ediyoruz. SDG meselesi ise yine Suriye, Türkiye ve bölgemizin geri kalanı için bir sorun olmaya devam ediyor. Türkiye olarak bu husustaki kararlı ve net politikamızı 2026 yılında da sürdüreceğiz.

ABD DE GÖRÜYOR

Amerika bu konuda ciddi bir arabuluculuk faaliyeti içerisinde. Güçlü görüşmeler oluyor. YPG ile Suriye hükümeti zaman zaman, haftalarca görüşmeler yapılıyor. Bir arabulucu var. Amerikalılar var. Onlar bakıyorlar, kim ne kadar mantıklı geliyor? YPG'nin uzun yıllardır propagandasının gerçek olmadığını onlar da görüyorlar. Dolayısıyla hükümetin gerektiği zamanda güç kullanan, artık başkaları için daha normal bir durum oluyor.

KIRILGAN ANCAK UMUT VAAT EDİYOR

Gazze'de yaşanan soykırım uluslararası hukuk ve insani değerler bakımından 2025'in en ağır ve öncelikli gündem maddesini teşkil etti. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dost ve kardeş ülkelerle beraber soykırımın durdurulması ve ateşkesin sağlanması için büyük çaba gösterdik. Gelinen aşamada kırılgan ancak ümit vaat eden bir durumla karşı karşıyayız. Ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi, Gazze'nin yeniden imarı için çalışmaya devam edeceğiz.