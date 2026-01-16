İstanbul merkezli beş ilde “Tefecilik” operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

"Tefecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Örgütlü bir şekilde "Tefecilik" suçunu işledikleri belirlenen bir şebekenin üyelerinin adreslerine İstanbul merkezli beş ilde eş zamanlı baskın yapıldı.

Dokuz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.