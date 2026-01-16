KKTC’nin konut stokuna ‘vatandaşlık’ formülü: Tapuyu alana vatandaşlık

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiye'den bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ülkelerinde konut almak kaydıyla vatandaşlık verilmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Gürcafer, ilgili bakanlıkların yanısıra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de konuyu ele alacaklarını kaydetti. KKTC'nin zengin bir kültüre sahip olduğu gibi büyük bir gelecek vadettiğini vurgulayan Gürcafer, sözlerini özetle şöyle sürdürdü:

"Burası Doğu Akdeniz'in Miami'si olmaya aday, bakir, zengin kültüre sahip, geleceği parlak bir ülke. Pandemi sürecinde yabancılardan büyük bir talep gelince ilk etapta 10 bin civarında konut hızla satıldı. Ancak peşisıra yapılan, bir kısmı henüz tamamlanmayan 20 ila 25 bin konut ise Rum kesimi kaynaklı nedenlerle satılamadı. İşte biz bunların satılarak ekonomiye kazandırılması için bir süredir hükümetle görüşmeler yapıyoruz. Konu, Cevdet Yılmaz ile de ele alınacak. Ne derecede olur bilmiyorum ama belli bir rakama kadar, bir paket dahilinde konut alındığında vatandaşlık vereceğiz ki stokumuzu eritelim. Ama bu sadece TC vatandaşlarına olacak, diğer ülkeler için geçerli değil."

120 BİN DOLARA DA MÜMKÜN

KKTC'de evin büyüklüğüne, yerine, konumuna göre 120 bin-200 bin dolar arasında konut alınabileceğini belirten Gürcafer, vatandaşlık için belli bir limit şartı olacağını söyledi. Gürcafer, alınacak konutun kullanılmadığı zamanlarda rahatlıkla kiralanabileceğini, bunun da ek gelir anlamına geldiğini ifade etti. KKTC'de konut sektörünün turizmin önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Gürcafer, "Konut sektörü beş yıldızlı, her şey dahil otellerden çok daha fazla çarpan etkisine sahip ekonomi için. Öyle ki bir yabancı konut aldığında senenin bir ayı gelir kalır ama öteki 11 ayı kiralar. Bir evin yılda ortalama 50 aile ziyaretçisi olur. Bu çok büyük bir rakam. O aileler araba kiralar, kasaba, manava, markete gider. Eğlenceye katılır. Yani KKTC ekonomisine önemli bir katkı sağlar. Ama elbette konut sayısının ve imar alanlarının mutlaka planlanması gerekir ki yoksa burası da betona döner" dedi.

RUMLARA KARŞI HAMLE

Gürcafer, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin hala kuzeydeki toprakların kendilerine ait olduğunu ileri sürdüğünü belirterek, bölgede bu topraklar üzerine inşaat yapan müteahhitler ile emlakçılara yönelik başlattığı yıldırma politikasına dikkat çekti. Gürcafer, daha önce KKTC vatandaşı iş insanlarının Rum tarafına geçtiğinde alıkonularak tutuklandığını, AB üyesi olan Güney Kıbrıs'ın Fransa'da da aynı oyunu oynayarak bir vatandaşlarını tutuklattığını kaydetti. Fransa'da karşı dava açarak bunu kazandıklarını anlatan Gürcafer, bu kararın tüm AB üyesi ülkeler için emsal teşkil edeceğini ve Rumların iddiasını kendi birliklerinde çürüttüklerini söyledi. Konuyla alakalı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın da kendilerine destek verdiğini belirten Gürcafer, sahada kazanılan davanın masada kaybedilmemesi için daha fazla hukuki desteğe ihtiyaç duyduklarını anlattı.