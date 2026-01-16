Saldırgan sürücülere ağır ceza

TBMM Genel Kurulunda trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin 17 maddesi kabul edildi. Bu maddelere göre, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirenler 90'ar bin lira para cezasına çarptırılacak. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira para cezası uygulanacak, ehliyetleri 60 gün geri alınacak, araçlar 30 gün trafikten men edilecek. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ikinci defa ihlal edilmesi halinde 10 bin lira, üçüncü defada ise 15 bin lira para cezası verilecek.

ALKOL CEZASI 25 BİN LİRA

0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere 25 bin lira ceza kesilecek. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara ihlalin ikinci defa gerçekleşmesi halinde uygulanan idari para cezası 50 bin liraya çıkarılacak. Bu sürücüler, ihlalin üç veya daha fazla tekrarı halinde ise 150 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi iptal edilecek. Hız sınırlarını, yerleşim yeri içinde, 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira,

11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira,

16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira,

21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira,

26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira,

36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira,

46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira,

56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira,

66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara

30 bin lira para cezası verilecek.