Yangın mağdurlarının evleri tamamlanıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınının ardından devlet yaraları sarmak için harekete geçti. Yangında zarar gören evlerin yerine Tosunlar Köyü'nde TOKİ tarafından yeni evler yapılmaya başlandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, köyü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Saygılı, devletin afet sonrası süreçte gösterdiği hızlı ve kararlı müdahaleye dikkat çekerek şunları söyledi: "Ateş yaktı, devletimiz yaraları sardı; umut yeniden filizlendi. Temmuz ayının başında yaşanan büyük yangında, birçok evimiz zarar gördü. Yangının hemen ardından, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan süreci yakından takip etti ve Ödemişli hemşehrilerimizin evlerinin yeniden yapılması için derhal talimat verdi. Evleri zarar gören vatandaşlarımıza ise, daha ilk hafta dolmadan 162 bin TL nakdi destek hesaplarına yatırıldı. Orman yangınından etkilenen üreticilerimiz de yalnız bırakılmadı. Telef olan 134 küçükbaş hayvan, 5 bin 627 arı kovanı ve 2 büyükbaş hayvan, hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca yangın bölgemizde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi yetki alanında olmasına rağmen, yollar devletimiz tarafından bütçe ayrılarak yenilendi."

BİR AYDA TEMEL ATILDI

Kalıcı konut çalışmalarına da değinen Başkan Saygılı, Ağustos ayı sonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte konutların temelinin atıldığını hatırlatarak, "Tosunlar'da 64, Karadoğan'da 55, Suçıktı'da 14, Üzümlü'de 5 olmak üzere toplamda 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı inşa edilmektedir. Yaklaşık 600 milyon TL'lik bu yatırımlar, yangının birinci yılı dolmadan hak sahiplerine teslim edilecektir. Bugün görüyoruz ki çalışmalar, söz verilen takvimin de önünde ilerlemektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz; depremde, selde, yangında nerede bir afet varsa milletimizin yanında olmaya devam ediyor. Biz söz verip unutan değil, yaraları saran, vatandaşını asla yalnız bırakmayan bir anlayışın temsilcisiyiz" ifadelerini kullandı. Saygılı, yeni hizmete açılan Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü binası, Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen sağlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.